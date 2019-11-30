آمنة القبيسي تتصدر جولة «التأهيل» في حلبة ياس

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

سجلت الإماراتية آمنة القبيسي حضوراً لافتاً، أمس، في ظهورها الأول في سباق الفورمولا4 على حلبة مرسى ياس ضمن السباقات المصاحبة لجائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي، الجولة الختامية من بطولة العالم للفورمولا1 2019 بعد أن تصدرت الجولة التأهيلية لسباق الفورمولا4 لتنطلق من المركز الأول في السباق الأول الذي يقام اليوم.

وسجلت آمنة القبيسي سائقة فريق أبوظبي ريسينغ التي تشارك للمرة الأولى في بطولة فورمولا4 الإمارات أسرع زمن في جولة التجارب التأهيلية التي أقيمت أمس على حلبة مرسى ياس متفوقة على الإيطالي نيكولا مارينانغري سائق فريق إكسيل موتور سبورت الذي حل في المركز الثاني، لتحقق انطلاقة قوية في ظهورها الأول في بطولة رسمية على حلبة مرسى ياس.

انطلاقة

وحجزت آمنة القبيسي مركز الانطلاق الأول في سباق الفورمولا4 بعدما سجلت زمناً قدره دقيقتين و12 ثانية و717 جزءًا من الثانية، بفارق 140 جزءاً من الثانية عن نيكولا مارينانغري، فيما جاء الهولندي تيمين فان يرهيليم سائق فريق إكسل موتور سبورت في المركز الثالث بفارق نصف ثانية عن القبيسي، وفي المركز الرابع حل البريطاني اليكس كونور، بينما ستنطلق حمدة القبيسي الشقيقة الصغرى لآمنة من قطب الانطلاق الخامس بعدما حلت خامسة في جولة التأهيل. وطغت السعادة على وجه آمنة القبيسي وعائلتها عقب نهاية جولة التأهيل معربة عن سعادتها بالأداء القوي في ظهورها الأول في البطولة في أبوظبي، مؤكدة أنها كانت تسعى منذ البداية لتسجل حضوراً قوياً خاصة وأن السباق يقام في العاصمة الإماراتية.

هدف

وقالت: إن الانطلاق من المركز الأول في سباق اليوم يعد أمراً إيجابياً للغاية ويساعدني على تحقيق هدفي بإحراز لقب السباق، ورغم أن المنافسة شهدت شراسة من المشاركين في السباق إلا أنني تمكنت من تسجيل أسرع زمن وآمل أن يحالفني التوفيق في الفوز بالسباق. وكانت الشقيقتان آمنة وحمدة القبيسي قد سيطرا على التجارب الحرة لسباق الفورمولا4 وحلتا في المركزين الأول والثاني، قبل أن تتألق آمنة في جولة التجارب التأهيلية وتتفوق على المتسابقين الـ 13 المشاركين في السباق.

مشاركة

يذكر أن القبيسي هي بطلة سباقات كارتينغ سابقاً، وشاركت هذا العام في موسمها الثاني في بطولة الفورمولا 4 الإيطالية، حيث أحرزت 10 من أفضل 20 نتيجة، أما شقيقتها حمدة، فقد استهلت مسيرتها في عالم رياضة السيارات بالمشاركة في سباقات الكارتينغ في عام 2015 وكانت أول فتاة إماراتية تدعى للانضمام إلى لجنة كأس أكاديمية الكارتينغ المدعومة من الاتحاد الدولي (فيا) عام 2016.

وشاركت آمنة في سباقات بطولة فورمولا4 الإيطالية مع فريق بريما، وشاركت بعد ذلك في اختبارات بطولة فورمولا إي مع فريق إينفيجين فيرجين رايسينغ، وصعدت إلى سباقات السيارات أحادية المقعد في عام 2018، لتصبح أول إماراتية تصل إلى هذه المرحلة في عالم السباقات.

3

يعد سباق «الفورمولا 4» الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط الذي يحظى بمشاركة ثلاث مواطنات من دول مجلس التعاون الخليجي ممثلة بالشقيقتين آمنة وحمدة القبيسي، بجانب السعودية ريما الجفالي التي ستنطلق من المركز الـ 12، عقب تسجيلها في التجارب التأهيلية لزمنٍ جاء أبطئ نحو 4.08 ثوانٍ. وتمثل فئة فورمولا 4 للعديد من السائقين الناشئين فرصتهم الأولى للمشاركة في سباقات السيارات أحادية المقاعد.