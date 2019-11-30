ألونسو يعود لـ «ياس» بعد الاعتزال

حرص الإسباني فيرناندو ألونسو بطل العالم السابق للفورمولا1 على الحضور إلى أبوظبي لمتابعة سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في ختام البطولة العام الحالي.

وتواجد ألونسو الذي أعلن اعتزاله سباقات الفورمولا1 العام الماضي وودع عالم سباقات السرعة من أرض حلبة مرسى ياس في 2018، إذ كانت آخر مشاركة له في الفورمولا1 في سباق أبوظبي العام الماضي، وشهد احتفالية خاصة أقامتها الحلبة للسائق الإسباني الشهير.

ويعد ألونسو واحداً من أعظم سائقي الفورمولا1 عبر التاريخ، وسبق له الفوز ببطولة العالم مرتين متتاليتين عامي 2005 و2006 قبل أن يعلن اعتزاله العام الماضي.