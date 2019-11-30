سيتي كامارا يسجل الوقت الأسرع

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

سجل سيرجيو سيتي كامارا الوقت الأسرع في حصة التجارب الحرة الأولى لبطولة فورمولا2 على حلبة مرسى ياس، أمس، وشهدت حصة التجارب الأولى لعطلة الأسبوع بداية هادئة بعد عطلة دامت لمدة شهرين منذ الجولة الأخيرة للبطولة التي استضافتها حلبة سوتشي.. ومع تواصل فعاليات الحصة، سجل كالوم إيلوت، سائق أكاديمية فيراري الوقت الأسرع، ليكسره بعد ذلك بدقائق نيك دي فرايز، البطل المتوج بلقب 2019، مسجلا زمنا أقل بنصف ثانية.

أما أحدث المنضمين إلى مقاعد الفورمولا1 سائق ويليامز لموسم 2020 نيكولاس لطيفي، الذي ارتكب خطأ عند المنعطف الأول من مسار السباق، ليعود في الدورة التالية ويعوضه مسجلا وقتا أقل بثلاثة أعشار من الثانية بعد أن اجتاز مسار الحلبة بزمن قدره 1:52.2 ثانية.