بوتاس يسيطر على جولتي التجارب الحرة الأولى والثانية

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

سيطر الفنلندي فاليتيري بوتاس سائق فريق مرسيدس على جولتي التجارب الحرة الأولى والثانية التي أقيمت أمس على حلبة مرسى ياس ضمن سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي، الجولة الأخيرة والختامية من بطولة العالم للفورمولا1 2019. وسجل بوتاس أسرع زمن للفة الواحدة في جولتي التجارب الحرة الأولى والثانية، إذ قدم أفضل أداء مقارنة ببقية السائقين، في الوقت الذي شهدت خلاله التجارب عدداً من الأحداث الدرامية والحوادث لبعض السائقين أبرزهم الألماني سيباستيان فيتيل والاسترالي دانيال ريكياردو. وحقق بوتاس أسرع زمن للفة في التجربة الأولى مسجلاً دقيقة واحدة و36.957 ثانية، متفوقًا على ماكس فيرستابن سائق ريد بول ولويس هاميلتون سائق مرسيدس والمتوج بطلاً للعالم.

تجارب

وانتهت جولة التجارب الأولى مبكرًا نتيجة حادث تعرض له سيبستيان فيتيل سائق فيراري، حيث فقد السيطرة على عجلة القيادة عند المنعطف الـ19 واصطدم بأحد الحواجز، لترفع الرايات الحمراء وتتوقف التجارب، ليخرج فيتيل الذي كان قد وصل أبوظبي متأخراً بعد أن رزق بطفله الثالث من التجارب ولكنه أحرز خامس أسرع زمن، فيما عانى دانييل ريكياردو بسبب عطل في محرك سيارته وتسرب الزيت لتتوقف سيارته عند المنعطف الأخير.

سيطرة

وفي التجارب الحرة الثانية واصل بوتاس سيطرته وأحرز زمناً قدره 1.36.256 ثانية، بفارق 0.310 جزء من الثانية عن لويس هاميلتون الذي حل وصيفاً في التجارب الثانية، و0.386 عن شارل لوكلير سائق فيراري الذي سجل ثالث أسرع زمن في التجارب، فيما جاء فيتيل رابعاً عقب مشاركته في التجربة الثانية بعد إصلاح سيارته. وتعرض بوتاس لحادث قبل دقيقة على نهاية التجربة الثانية بعد اصطدامه مع الفرنسي رومان جروجان سائق فريق هاس.

وسيتعين على الفنلندي فاليتري بوتاس سائق فريق مرسيدس بذل جهد أكبر في سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفومورلا1 في أبوظبي من أجل إنهاء السباق في مراكز المقدمة، إذ سينطلق بوتاس من المركز الأخير في سباق الجولة الختامية من بطولة العالم على حلبة مرسى ياس غداً بعد فرض عقوبة التراجع للمركز الأخير على خط الانطلاق بسبب تغيير محرك سيارته.

انسحاب

كما تسبب انسحاب سائق فريق مرسيدس من سباق جائزة البرازيل في الجولة الماضية نتيجة عطل في محرك سيارته مما دفع فريقه إلى اتخاذ قرار الاستعانة بوحدة طاقة جديدة لخوض سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي، إذ لم يكن أمام الفريق خيار سوى الاعتماد على وحدة الطاقة الجديدة من أجل أن يكمل السائق الفنلندي الموسم بالجولة الأخيرة، ليتجاوز بذلك عدد المحركات التي استخدمها خلال الموسم الواحد، التي تنص بحسب لوائح البطولة على 3 محركات طوال الموسم، وبالتالي فرض عقوبة التراجع لعدة مراكز أو مؤخرة الترتيب بغض النظر عن نتيجته في الحصة التأهيلية.