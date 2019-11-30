سباق دراجات تكريماً لذكرى «تشارلي وايتينغ»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

قام فريق تي في تايجرز الفوز في سباق الدراجات الهوائية الذي أقيم أمس خلال سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي لعام 2019 بتكريم ذكرى رحيل مدير سباقات الفورمولا 1 تشارلي وايتينغ.

واستضافت حلبة مرسى ياس سباق الدراجات الهوائية لتكريم ذكرى رحيل مدير سباقات الفورمولا 1 تشارلي وايتينغ، الذي وافته المنية في وقت سابق من العام الحالي أثناء سباق جائزة أستراليا الكبرى في ملبورن بعد مسيرة مهنية طويلة في عالم رياضة السيارات استمرت أكثر من 40 عاماً.

وشارك في سباق ذكرى تكريم تشارلي وايتينغ جميع فرق الفورمولا 1 وفورمولا 2 وفورمولا 4 الإمارات المشاركين في سباق جائزة أبوظبي الكبرى، إضافة إلى فريق يتكون من أعضاء طاقم العمل لدى حلبة مرسى ياس.