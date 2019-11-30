تورو روسو يتحول إلى ألفا توري

تعد جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي المشاركة الأخيرة لفريق تورو روسو تحت اسمه الحالي، والذي شارك في بطولة العالم على مدار سنوات طويلة، إذ من المقرر أن يتم تغير اسم الفريق إلى ألفا توري اعتباراً من الموسم المقبل 2020.

ورغم أن فريق تورو روسو دخل منافسات الفورمولا1 في عام 2006 إلا أنه لم يحقق نتائج كبيرة طوال هذه السنوات، حيث انطلق الفريق مرة واحدة من المركز الأول وكان ذلك في حلبة مونزا بإيطاليا عام 2008، وصعد سائقوه على منصة التتويج 3 مرات فقط، منها مرتان في هذا الموسم.

وسجل الفريق إجمالي 497 نقطة طوال تاريخه من خلال مشاركة 14 سائقاً تعاقد معهم على مدار 13 عاماً.