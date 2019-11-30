«اكس كات» تعانق شاطئ جميرا 12 ديسمبر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بدعم ورعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، تشهد شواطئ جميرا في دبي خلال الفترة من 12-14 ديسمبر انطلاق منافسات جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة -اكس كات- الجولة الختامية من بطولة العالم 2019.

وأنهت اللجنة المنظمة بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية كافة الترتيبات الخاصة بانطلاقة الفعاليات والمقررة اعتبارا من يوم الخميس الثاني عشر من الشهر المقبل حتى يوم السبت الموافق الرابع عشر منه. وتحظى منافسات جائزة دبي -اكس كات 2019 - بمشاركة عالمية كبيرة تتمثل في وصول عدد الزوارق إلى 13 فريقا عالميا من مختلف قارات العالم.

وكشف اللجنة المنظمة عن اختيار موقع السباق، حيث تنتقل المنافسات في النسخة المرتقبة لمكان جديد يشهد منافسات الزوارق السريعة -اكس كات- للمرة الأولى وهو شاطئ جميرا خلف مركز صن سيت للتسوق.

التزام

وقال هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات إن اختيار الموقع الجديد لإقامة منافسات جائزة دبي للزوارق السريعة -اكس كات- والتي تحظى بدعم ورعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يأتي التزاما من النادي من اجل إكساب الحدث أهمية وجعله قريبا إلى الجمهور.

وأوضح أن الموقع الجديد يعتبر مثاليا كونه يمثل إحدى الوجهات المهمة على شاطئ جميرا المتميز، والمكتظ بالجمهور ، كما توفر مكانا متميزا لرؤية ومتابعة السباق عن قرب وذلك لميزة الكورس والمسار الذي يجعل الجميع يتابع الفعاليات عن كثب.