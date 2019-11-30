سلطان بن حمدان يشهد «جائزة زايد للهجن»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن رئيس اللجنة التنظيمية لمهرجان الشيخ زايد، مساء أمس، انطلاقة منافسات جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن 2019، كما شهد المنافسات التي أقيمت على مدار 20 شوطا في الميدان الجنوبي بالوثبة وخصصت لفئة الحقايق لمسافة 4 كلم جمع غفير من محبي ومتابعي رياضة الآصايل من أبناء دول الخليج العربي، واستطاعت «كحال» لعمر غصاب راعي الطيرة العامري أن تحلق مع ناموس الشوط الرئيسي الأول للحقايق الأبكار محققة المركز الأول بعد أن أنهت مسافة الشوط بزمن قدره 5:53:2، وفي الشوط الرئيسي الثاني والخاص بالحقايق الجعدان كان «سراب» لعلي سلطان بالرشيد السويدي أول الواصلين لخط الختام محرزا المركز الأول بزمن بلغ 5:50:4، وفي الشوط الثالث حلقت «الظفرة» لحميد راشد بالعبد المنصوري مع المركز الأول وبزمن قدره 5:52:5، وفي الشوط الرابع انتزع «زعفران» لمهنا حمد بن ميا العفاري المركز الأول بعد أن قطع المسافة بتوقيت قدره 5:51:4، وفي الشوط الخامس انتصرت «نجود» لموسى عبد العزيز الموسى على منافسيها محرزة المركز الأول بزمن قدره 5:50:9، .

وشهدت المنافسات المسائية مشاركة كبيرة لملاك الهجن من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وحصل الفائزون بالمراكز الأولى على جائزة نقدية وصلت إلى 50 ألف درهم.

وتنطلق صباح اليوم منافسات جائزة زايد الكبرى مع منافسات فئة الحقايق لمسافة 4 كلم، وتتواصل منافسات الحقايق لليوم الثاني على التوالي مع 40 شوطا وزعت بين الفترتين الصباحية والمسائية.