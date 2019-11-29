خالد بن محمد بن زايد يتفقد حلبة مرسى ياس

المصدر: وام

تفقد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، اليوم، مرافق حلبة مرسى ياس التي تستضيف حاليا فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1.

واطلع سموه خلال جولة على سير العمل في مرافق الحلبة للتأكد من انسيابية عمليات التشغيل أثناء أضخم حدث ترفيهي في منطقة الشرق الأوسط، والذي يستقبل نحو 60 ألف زائر، 70% منهم قادمون من خارج الدولة، إضافة إلى المئات من مسؤولي الفرق، والضيوف من كبار الشخصيات والمشاهير ووسائل الإعلام الدولية، إلى جانب أفضل سائقي السيارات في العالم.

وتابع سموه آليات العمل وإنجاز المهام في غرفة العمليات الرئيسية للحدث، لضمان تنسيق الجهود ومتابعة أعمال الفرق الميدانية وتنظيم الفعالية بالشكل الذي يليق بمكانة إمارة أبوظبي كواحدة من أبرز وجهات الترفيه على مستوى العالم.

واطلع سموه على تجهيزات منطقة البادوك، والتي تستضيف كبار الزوار للاستمتاع بمشاهدة السباق من خلال أجنحة متعددة وشرفات خارجية مطلة مباشرة على مسار السباق.

وأثناء زيارة جناح أبوظبي في منصة البادوك، استمع سموه إلى شرح حول أهمية الجناح في إبراز هوية أبوظبي وتقدمها الحضاري، وتابع سموه شرحا حول شاشة اللمس التفاعلية، التي تعطي ضيوف الجناح لمحة عن أبرز المعالم والوجهات في العاصمة بطريقة مبتكرة.

كما زار سموه جناح شركة مبادلة، وجناح شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، وجناح شركة أبوظبي للمطارات.

وتفقد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد قاعة مزاد السيارات الفارهة الذي ستنظمه " دار سوذبي " للمزادات، Sotheby's auctions ، ويقام على مدار 5 أيام كأول مزاد دولي لعشاق السيارات في الشرق الأوسط.

وتشهد حلبة مرسى ياس إقامة فعاليات متنوعة على مدار 5 أيام بدأت الخميس الماضي بسباقات التجارب وفعاليات مرافقة، فيما انطلقت التجارب الحرة والتأهيلية اليوم الجمعة وتستمر غدا، في حين يقام السباق النهائي للفورمولا 1 يوم الأحد المقبل، على أن يشهد يوم الاثنين إقامة فعالية خاصة في جزيرة ياس بمناسبة اليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات العربية المتحدة.