سلة الإمارات إلى نصف نهائي الخليجية

بفارق ثلاث نقاط خطف منتخبنا الوطني الأول للرجال بطاقة التأهل للمربع الذهبي لبطولة الخليج الـ 16المقامة حالياً بالكويت، بعدما تغلب على المنتخب القطري 85 - 82 ليرفع رصيده إلى النقطة السادسة. وتغلب الأبيض على أشواط المباراة حيث أنهى الربع الأول لصالحه 24-22 وزاد من تفوقه في الثاني 21-16 ولكن سقط في الثالث 10-19 وجاء الربع الرابع والأخير لصالحه 30-25، وينتظر نتيجة الكويت والبحرين التي أقيمت في وقت متأخر مساء أمس والتي بناء على نتيجتها يتحدد الترتيب العام ومن سيلاقي غداً في منافسات الدور قبل النهائي. البطولة والتي يتطلع لها الجميع بإحراز لقبها.

Ⅶ الكويت - أحمد عبد اللطيف