248 لاعباً في بطولة الجودو والكاتا

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

تشهد صالة نادي اتحاد كلباء صباح اليوم بطولة اليوم الوطني الـ 48 المفتوحة للجودو والكاتا لمختلف المراحل العمرية، التي ينظمها اتحاد المصارعة والجودو، برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد بمشاركة 248 لاعباً، والتي تتجدد إقامتها بمشاركة 248 لاعباً من مختلف إمارات الدولة، وذكر محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد أن المشاركة في احتفالات الدولة باليوم الوطني الثامن والأربعين يمثل اعتزازاً وفخراً بالمناسبة الغالية، التي تعاصرها الدولة، من خلال اهتمامها بقطاع الشباب والرياضة ضمن اهتماماتها المختلفة.