«ماراثون زايد الخيري» يجمع وزير الرياضة المصري وعارف العواني

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أمس، مع عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي بمقر الوزارة لبحث أطر التعاون بين الطرفين على صعيد مجالي الشباب والرياضة.

واستعرض اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بماراثون زايد الخيري في نسخته السادسة المقرر إقامته في محافظة السويس يوم 27 ديسمبر المقبل، وتخصص حصيلة تبرعات هذا العام لصالح المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة.

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على تعزيز سبل التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومجلس أبوظبي الرياضي بما يعود بالنفع على تطوير سبل التعاون الثنائي في المجالات الرياضية.

وعرض الدكتور أشرف صبحي تجربة الوزارة على صعيد الإنشاءات الرياضية ومنها: المدن الشبابية في شرم الشيخ والغردقة وبورسعيد والإسكندرية، وأهميتها في استقبال البطولات الرياضية، واستضافة الوفود من الخارج على مدار العام.