اليوم الوطني 48.. الرياضة تحتفل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عمت الاحتفالات أندية واتحادات الدولة احتفاءً باليوم الوطني 48 للدولة، وأقامت الأندية في مختلف الإمارات فعاليات مبهرة، ونظمت بطولات احتفالية بهذه المناسبة الغالية على الوطن.

وأقام اتحاد الكرة صباح أمس بمقره في دبي حفلاً بحضور إبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام وكافة الموظفين.

وشارك مجلس دبي الرياضي في الاحتفالية التي أقيمت في حي دبي للتصميم، التي نظمها كل من هيئة دبي للثقافة والفنون، ودبي الذكية، واللجنة العليا للتشريعات، ومجلس دبي الرياضي، وشرطة دبي، وحي دبي للتصميم.

وتقدم المشاركين سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وأحمد سعيد بن مسحار أمين عام اللجنة العليا للتشريعات.

دبي البحري

وشهد مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الميناء السياحي احتفالاً وطنياً مميزاً بمشاركة وحضور محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي في النادي ومديري الإدارات والموظفين والعاملين في النادي.

ولبس مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية حلة زاهية تحمل ألوان العلم الإماراتي والذي زين جدران أكبر مستودع لمواقف القوارب الجافة في الدولة والمبنى الزجاجي الأزرق.

كما تزين المكان الذي احتضن الاحتفال بأعلام وألوان علم الإمارات والتي ارتفعت في سماء الميناء السياحي، كما شمل الاحتفال عدداً من الفعاليات الشيقة التي ترسخ لتاريخ وعادات شعب الإمارات الوفي إضافة إلى عرض صور وقصص التأسيس وبداية الاتحاد الذي ولد عام 1971.

وقدم الحضور في الحفل الكبير لوحة بشرية لتشكيل الرقم 48 بمشاركة مديري الإدارات كل من هزيم محمد القمزي مدير إدارة الرياضة ومحمد عبد الله الشامسي مدير الدعم المؤسسي ومحمد سيف المري مدير الاتصال الحكومي وأحمد السويدي مدير الأمن وعيسى عبد الله آل عارف مدير العلاقات العامة.

كما احتفى نادي دبي لسباقات الهجن، صباح أول من أمس، ابتهاجاً، بحضور علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي للنادي والموظفين وعدد من ملاك الهجن.

إسدال الستار

كما أسدل الستار أول من أمس على بطولة اليوم الوطني الأولى للرماية الخاصة بالشركات التي نظمها منتجع الفرسان الرياضي احتفاءً بالمناسبة تحت شعار «إرث الأولين».

وشارك في هذه البطولة 18 فرقة يمثلون ثماني هيئات ومؤسسات في الدولة، حيث بلغ عدد الفرق النسائية 8 فرق نسائية من 7 هيئات حكومية فيما بلغ عدد الفرق الرجالية 10 فرق يمثلون 8 هيئات وجهات حكومية.

وتربع فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية (بي) على قمة الترتيب بعد أن جمع 407 نقاط، تلاه فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية (أيه) في مركز الوصيف برصيد 399 نقطة، ثم فريق دائرة القضاء في أبوظبي الذي حل ثالثاً وله 389 نقطة.

وفي منافسات فرق النساء استحوذ فريق شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك (إيه) على المركز الأول بعد أن حصد 405 نقاط متفوقاً على فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الذي حل بالمركز الثاني .

كما فاز بجائزة أفضل رام على مستوى فرق الرجال صالح الجنيبي من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية فريق (بي) فيما حصدت شيرينا علي من فريق شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك (إيه) لقب أفضل رامية على مستوى فرق السيدات.

بطولة

وينظم نادي غنتوت بعد ظهر اليوم بطولة اليوم الوطني الـ«48» للبولو وذلك بمقر النادي الرئيسي في غنتوت، والتي درج النادي على تنظيمها ابتهاجاً بتلك المناسبة الوطنية التي أُعد لها برنامج خاص يشتمل على العديد من الفقرات الرياضية والترفيهية والتراثية، ويبدأ الحفل عند الثانية ظهراً ويشتمل على العديد من الفقرات أبرزها مباراة فريقي غنوت «أ» وغنتوت «ب».

احتفال

ينظم نادي تراث الإمارات احتفالاً باليوم الوطني، سباق لقوارب التجديف فئة 40 قدماً، في الثالثة والنصف عصر الاثنين المقبل، أمام القرية التراثية التابعة للنادي على كورنيش أبوظبي، بمشاركة 68 قارباً وحوالي 1156 بحاراً، وسيجري السباق في أربعة أشواط لمسافة 4 أميال بحرية، كما سيقدم طلبة نادي تراث الإمارات فقرات من الألعاب الشعبية على هامش السباق.