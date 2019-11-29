هدير محركات الفورمولا1 يدوي في حلبة ياس

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

يعود هدير محركات السيارات للدوران على حلبة مرسى ياس، اليوم، مع انطلاق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، الجولة الأخيرة والختامية من بطولة العالم للفورمولا1 2019.

وتحتفل حلبة مرسى ياس بالنسخة الحادية عشرة منذ استضافتها لأول سباق للفورمولا1 عام 2009، ويأتي السباق هذا العام بالتزامن مع احتفالات الدولة بالعيد الوطني الثامن والأربعين، إذ تجذب أبوظبي أنظار العالم مجدداً اعتباراً من اليوم وحتى بعد غد الأحد.

ويعد الحدث هذا العام استثنائياً وبحلة جديدة يجعل حلبة مرسى ياس تتزين بشعار العيد الوطني في مبادرة لتعريف الزوار وجماهير الفورمولا1 القادمين من أكثر من 170 دولة من مختلف أنحاء العالم بالعيد الوطني للدولة.

وتدخل جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي عامها الحادي عشر وسط نجاحات منقطعة النظير حققتها على صعيد رياضة محركات السيارات جعلتها واحدة من أفضل حلبات السباق في السنوات العشر الأخيرة، ولتحافظ على موقعها كأفضل ختام لموسم الفورمولا1 للعام السادس على التوالي.

ورغم حسم لقب بطولة العالم للسائقين لمصلحة البريطاني لويس هاميلتون للمرة السادسة في تاريخه ليثبت موقعه ضمن أساطير الفورمولا1 على مر العصور ضمن أكثر السائقين المتوجين بالبطولة العالمية بعدما بات ثاني أكثر سائق في التاريخ تحقيقاً للبطولة بعد الأسطورة الألمانية مايكل شوماخر وذلك عندما حسم اللقب في سباق جائزة أمريكا الكبرى وقبل جولتين من النهاية، بالإضافة إلى حسم فريق مرسيدس لقب الصانعين للمرة السادسة في ثنائية السائقين والصانعين على التوالي في إنجاز فريد يحسب للفريق الألماني، إلا أن حلبة ياس عودت جماهير الفورمولا1 على الإثارة والتشويق حتى في ظل انتهاء المنافسة على الألقاب، إذ سيكون هناك العديد من التحديات والدوافع أمام السائقين والفرق لإثباتها في الجولة الختامية من الموسم.

وسيسعى بطل العالم الحالي البريطاني لويس هاميلتون إلى إنهاء موسمه المميز بأفضل صورة ومحاولة تحقيق الفوز الحادي عشر له هذا الموسم بعد أن نجح في اعتلاء منصة التتويج في المركز الأول في 10 مناسبات هذا الموسم، بينما يبرز تحد من نوع خاص بين الثنائي الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بل، وشارل لوكلير سائق فيراري اللذين برزا بشكل لافت للنظر الموسم الحالي وقدما أداء مميزاً كونهما سائقين شابين، حيث يتصارع الثنائي على حسم المركز الثالث الذي يحتله فيرستابن برصيد 260 نقطة وخلفه لوكلير برصيد 249 نقطة، فيما يأتي خلفهما في المركز الرابع الألماني سيباستيان فيتل بطل العالم 4 مرات من قبل برصيد 230 نقطة، وهو الذي تراجع بشكل كبير الموسم الحالي بخلاف المواسم السابقة.

أما بطولة الصانعين فقد حسمت كالعادة لصالح فريق مرسيدس الذي تربع على صدارة الترتيب برصيد 701 نقطة، وخلفه فيراري 479، وثالثاً ريد بل بـ 391 نقطة.

وتنطلق منافسات اليوم بإجراء التجارب الحرة الأولى والثانية، حيث تقام التجارب الحرة الأولى في الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم وحتى الثانية والنصف، أما التجارب الحرة الثانية فتقام في الساعة الخامسة وحتى السادسة والنصف مساءً.

بينما يشهد يوم غد السبت التجارب الحرة الثالثة، ويعقبها جولة التأهيل المهمة والتي يتحدد على أساسها مركز الانطلاق، إذ يطمح كل سائق لتحقيق أسرع زمن للفة الواحدة للانطلاق من المراكز الأولى، فيما ترتفع وتيرة الإثارة والتشويق مع انطلاق السباق النهائي الذي يقام مساء بعد غد الأحد ما بين الليل والنهار.

فوز

أول سباق أقيم على حلبة مرسى ياس فاز به الألماني سيباستيان فيتل والذي صعد منصة التتويج في أبوظبي 3 مرات، فيما توجت أبوظبي 3 سائقين ببطولة العالم للفورمولا1، وهم فيتل في عام 2010 وهاملتون في عام 2014 وروزبرغ في عام 2016.