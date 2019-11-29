لوكلير: أنا وفيتيل نحتاج لحل وسط

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

شدد شارل لوكلير سائق فريق فيراري على أن العلاقة بينه وبين زميله في الفريق الألماني سيباستيان فيتيل جيدة، وأنهما تجاوزا ما حدث في سباق جائزة البرازيل في الجولة الماضية من بطولة العالم بعدما تعرضا لحادث مشترك فيما بينهما أدى إلى انسحابهما وخروج فيراري صفر اليدين من سباق البرازيل.

وقال لوكلير في المؤتمر الصحفي أمس تعليقاً على ما حدث مع فيتيل في البرازيل: «بالتأكيد أنا وفيتيل نملك القدرة على المنافسة، لكننا في الوقت نفسه بحاجة إلى إيجاد حل وسط خاصة وأننا زملاء في فريق واحد، وأعتقد أنه يجب أن نكون أقل عدوانية خلال السباقات ونعطي بعضنا البعض مساحة أكبر للتفاهم لكي لا يتكرر ما حدث لاسيما وأن العواقب في البرازيل كانت وخيمة ومخيبة للآمال وأدت إلى وقوع ضرر كبير على الفريق».

وأضاف: «لقد تحدثت مع فيتيل بعد السباق وحاولنا فهم ما حدث، أعتقد أنه لم يكن يجدر به الذهاب إلى اليسار وأنا كذلك كان يجب علي القيام بعمل أفضل لتفادي الاحتكاك والتصادم، ولذلك نحن الاثنان نتحمل المسؤولية».

وأوضح لوكلير أن فيراري قدمت عملاً جيداً بشكل عام على مدار الموسم خاصة في البداية إلا أن تراجعاً في النتائج حدث بعد ذلك وصولاً إلى حادثة البرازيل، مشيراً إلى أن حادثة التلامس كانت بسيطة إلا أنه لسوء الحظ تسببت في أضرار كبيرة للسيارات وللفريق بشكل عام، مؤكداً أنه وفيتيل تجاوزا ما حدث تماماً ويتطلعان إلى السباق في أبوظبي.