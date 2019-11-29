خالد بن محمد بن زايد يفتتح «كلايم أبوظبي» في ياس

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

افتتح سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، أمس، «كلايم أبوظبي»، المرفق الترفيهي والرياضي الجديد في جزيرة ياس بأبوظبي، والذي يضم أكبر نفق هوائي للقفز الحر وأعلى جدار تسلق داخلي في العالم، ما يوفر تحديات رياضية فريدة من نوعها لمحبي الأنشطة والمغامرات الرياضية.

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة «ميرال»: «تشرفنا اليوم بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وقيام سموه بافتتاح المرفق الترفيهي الرياضي الفريد من نوعه، والذي يعد إضافةً جديدة واستثنائية إلى مرافقنا الترفيهية على جزيرة ياس».

وأضاف: «يعد افتتاح كلايم أبوظبي دليلاً على التزامنا بتعزيز جاذبية جزيرة ياس وزيادة عدد زوارها، من خلال توفير مجموعة غنية ومتنوعة من المرافق الترفيهية والتجارب الغامرة في وجهة واحدة».

وشملت فعاليات الافتتاح عرضاً ترفيهياً مشوقاً قدمهُ رياضيون محترفون في القفز الحر والتسلق، حيث قام فريق «ريد بل» للقفز الحر الداخلي، والذي يضم كلاً من كيرا بوه من سنغافورة، ومايا كوتشينسكا من بولندا الحاصلتين على العديد من الجوائز العالمية، بأداء مجموعة من العروض المبهرة في النفق الهوائي. كما شارك في الفعاليات المغامر النمساوي الشهير «فيليكس بومغارتنر»، الذي يتمتع بخبرة واسعة في مجال القفز الحر والحاصل على جائزة ريد بل ستراتوس. وسجلت الأمريكية «ساشا ديجوليان»، محترفة فريق ريد بل وبطلة التسلق العالمية، اسمها كأول شخص يتسلق أعلى جدار تسلق داخلي في العالم.