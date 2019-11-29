السباق الأخير لكوبيتسا وهلكنبرغ

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

في كل عام تشهد جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في حلبة مرسى ياس بأبوظبي عدداً من التغييرات سواء على صعيد الفرق والسائقين خاصة في ما يتعلق بوداع بعض السائقين لعالم الفورمولا1 لا سيما أنها الجولة الختامية في بطولة العالم كل موسم.

والموسم الحالي سيكون الأخير لاثنين من السائقين لهما في سباقات الفورمولا،1 وهما البولندي روبرت كوبيتسا الذي كان قد عاد العام الماضي بعد مسيرة توقفت لبعض الوقت، وسيشارك في السباق رقم 97 في مسيرته، والأول هل في أبوظبي منذ عام 2010، بينما يستعد الألماني نيكو هلكنبرغ، للمشاركة في سباقه رقم 179 في الجائزة الكبرى، وقد يكون الأخير له مع عالم سباقات السرعة.

وكانت حلبة ياس شاهدة العام الماضي على وداع واحد من أساطير الفورمولا1 وهو الإسباني ألونسو، الذي خاض سباقه الأخير في جائزة الاتحاد 2018 وكان وداعه مؤثراً، واستحوذ على المشهد في حلبة ياس.