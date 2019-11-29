فورمولا 4.. محفل عالمي لبطولة محلية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

لا تقتصر فعاليات جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في حلبة مرسى ياس على سباق الفورمولا1، إذ يشهد الحدث هذا العام الجولة الأولى من بطولة فورمولا 4 الإمارات حديثة العهد.

وهذه المرة الأولى التي تقام فيها سباقات هذه الفئة لتستعرض واحدة من أهم الخطوات على سلم رياضة سباقات السيارات في أبوظبي.

وتعد فئة الفورمولا 4 جديدة نسبيًا، فقد انطلقت سباقات هذه الفئة لأول مرة في عام 2014، وتقام بطولاتها بشكل منفصل في كل دولة، ولا تشمل إقامة بطولة عالمية، ولغاية الآن تشهد فئة الفورمولا 4 15 بطولة في أنحاء متفرقة من العالم ومن المقرر أن تبدأ البرازيل بتنظيم بطولة لهذه الفئة في عام 2020 ليصبح بذلك العدد الإجمالي 16 بطولة.

وتمثل فئة فورمولا 4 للعديد من السائقين الناشئين فرصتهم الأولى للمشاركة في سباقات السيارات أحادية المقاعد بعد تخرجهم من فئة الكارتينج.

وتتطابق مواصفات السيارات المشاركة في كل بطولة، وتتولى أربع شركات صناعة المحركات وهياكل السيارات بمواصفات يحددها الاتحاد الدولي للسيارات، وتتكون هذه المحركات من أربع أسطوانات وتقدم طاقة تصل إلى 160 حصانًا.

وبالرغم من عمرها القصير البالغ خمس سنوات فقد شهدت دخول أول خريج من منافستها إلى عالم الفورمولا1®، فقد فاز لاندو نوريس، سائق فريق ماكلارين ببطولة فورمولا 4 البريطانية لموسم 2015، ومن المتوقع أن يحذو العديد من السائقين الناشئين حذوه ويسيروا على خطى السائق البريطاني البالغ من العمر 20 عامًا.

وعن بطولة فورمولا 4 الإمارات بالتحديد، فقد انطلقت في موسم 2016/‏2017 لأول مرة، ومن المقرر أن يشهد الموسم القادم 20 سباقًا تقام منافساتها على مدى خمس جولات على مسارات متباينة في كل من حلبة مرسى ياس ودبي أوتودروم.

وتوج جوناثان أبردين، الذي ينافس حاليًا في بطولة دي تي إم، بلقب الموسم الأول من بطولة فورمولا 4 الإمارات، بعد أن سيطر على منافسته محققًا 14 انتصارًا من أصل 18 سباقاً.