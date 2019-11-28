21 دولة في النسخة التاسعة لبطولة «محاربي الإمارات» لفنون القتال

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

يترقب عشاق رياضة فنون القتال المختلطة انطلاق النسخة 9 للبطولة على صالة مبادلة آرينا في الخامسة والنصف من مساء غد، وذلك بمشاركة 30 لاعباً من 21 دولة، يشملهم 15 نزالاً، سيقدمون أرقى المهارات في العاصمة أبوظبي، وقد أعلن عن تفاصيل البطولة أمس خلال مؤتمر صحفي موسع، بحضور فؤاد درويش مدير عام شركة بالمز الرياضية المنظمة للحدث، والذراع الفنية لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، وسيضم النزال الرئيس منافسة قوية بين الأمريكي دان موريه والفلنندي أنطون كويفانين، في الوزن الخفيف، ويعد الأخير أكثر المقاتلين المشاركين في البطولة خبرة وصاحب أكبر سجل احترافي، في الوقت نفسه يعود السوري طارق سليمان بطل محاربي الإمارات في وزن «خفيف الثقيل» للمشاركة في هذه النسخة وسيحاول إثبات جدارته واستحقاقه في وزن الوسط ليواجه الأسترالي ستيف كينيدي، صاحب الخبرات الواسعة، وله مشاركات سابقة في بطولات UFC.

أسماء لامعة

ونتيجة لسعي اللجنة المنظمة للبطولة في استقطاب الأسماء اللامعة، أعلن عن مشاركة عثمان نورمحمدوف ابن عم نجم الـ UFC حبيب نورمحمدوف، وسيواجه الأكوراني رومان كوليفانوف، ويعتبر سجل نورمحمدوف خالياً من الهزائم أسوة بابن عمه، ولسوء الحظ لم يشارك البطل الإماراتي يوسف الحوسني وذلك لتعرضه للإصابة خلال التدريبات، وتضم البطولة نجوماً معروفين لدى جمهور اللعبة، وقد شاركوا في نسخ سابقة لمحاربي الإمارات وفي مقدمتهم اللبناني أحمد اللبان ومواطنه يوسف وهبة، والروماني ألكساندرو شيتوران، والبرازيلي فابيو ميلو، والأسترالي ترينت جريدام، كما تواصل البطولة دعمها للعنصر النسائي، وستلتقي بطلة الملاكمة الأوروبية الفرنسية لوسي بيرتو، البلجيكية كيلي بينسو.

هدف محوري

وقال فؤاد درويش إن إدارة بالمز الرياضية الشركة المنظمة للبطولة عندما تولت المسؤولية وضعت نصب أعينها هدفاً محورياً وهو الوصول بالبطولة لمستويات فنية وجماهيرية متقدمة على المستوى الدولي، وقد وضعت خطط توسع مستقبلية قصيرة ومتوسطة وبعيدة الأجل، وقد حققت البطولة في فترة قياسية نجاحات كبيرة ونتائج تخطت التوقعات، وأبرزها تعطش جماهير الرياضات المختلطة لهذا النوع من الرياضة، والبرهان على ذلك امتلاء صالة مبادلة آرينا بالمشجعين ومن مختلف الجنسيات، بجانب تغطية إعلامية واسعة النطاق، ما يؤكد ترسيخ مكانة العاصمة أبوظبي في استضافة الرياضات القتالية، وأضاف: نتيجة انتشار بطولة محاربي الإمارات وذيع صيتها في منطقة الشرق الأوسط والعالم، تلقت اللجنة المنظمة مئات الطلبات بالمشاركة من المقاتلين المحترفين، رغبة منهم في كسب فرصة المشاركة في بطولة بحجم ومستوى محاربي الإمارات، للحصول على الانتشار الإعلامي والجماهيري الموسع الذي تمنحه هذه البطولة لمشاركيها، وعقب نهاية البطولة ستخطط اللجنة المنظمة لتنظيم النسخة 10 في 2020.