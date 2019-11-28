«دبي الرياضي» يحتفل باليوم الوطني الـ 48

المصدر: دبي - البيان الرياضي

احتفل مجلس دبي الرياضي باليوم الوطني الـ 48 للدولة، في احتفالية مميزة، شارك فيها جميع المنتسبين للمجلس، وامتدت لعدة ساعات، شهدت تنظيم فعاليات متنوعة، تعبيرًا عن حب وفخر واعتزاز منتسبي المجلس بهذه المناسبة الوطنية الغالية، التي ترمز إلى الانتماء للوطن ووحدة الصف وقوة الدولة ومكتسباتها الهائلة في جميع المجالات والميادين، كما تؤكد اعتزاز الدولة بقيمها ومبادئها كوطن الأمن والأمان والتلاحم، وبما تمثله من نموذج حضاري فريد ومتطور في التسامح والتعايش والتنمية، كما هو افتخار بالماضي التليد، والحاضر الزاهر، وبما نتطلع إليه من مستقبل مشرق وواعد.

فعاليات احتفالية

وبدأت الفعاليات التي أقيمت بمقر المجلس في حي دبي للتصميم بترديد النشيد الوطني لدولة الإمارات في الاحتفالية بمشاركة سعيد حارب أمين عام المجلس وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، ومديري الإدارات والأقسام، وجميع منتسبي المجلس، وممثلي عدد من أندية دبي، الذين توشحوا بعلم الدولة، وتلى ذلك عرض فيلم تضمن لقطات نادرة منذ بداية تأسيس الدولة، وجهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وأخيه المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وأصحاب السمو الحكام في ترسيخ قواعد الدولة، وكذلك رؤية الوالد المؤسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في رسم مستقبل الدولة وبناء الإنسان من مرحلة التأسيس، وصولاً إلى الفضاء، وباقي المنجزات العديدة في جميع مجالات الحياة.

حلة زاهية

واكتسى مقر المجلس بحلة زاهية وتم تزيين المكان بالأعلام والصور والورود المزينة بألوان علم الإمارات كما تم تنظيم مناطق الجلوس للضيوف على الطريقة الإماراتية التراثية وبث الأغاني الوطنية من الإذاعة الداخلية، ونظم المجلس فعاليات ترفيهية داخل مقره شارك فيها جميع منتسبي المجلس، كما تضمنت الفعاليات تقديم عرض فني من طالبات مدرسة دبي الدولية فرع القوز على أنغام الأغاني الوطنية، وأقيمت العديد من الفعاليات التي تضمنت العديد من المسابقات والأنشطة الشعبية مثل عرض المقتنيات التراثية والمأكولات الشعبية، وتم في الاحتفالية إقامة ركن التراث الإماراتي الذي امتلأ بأشهى المأكولات الشعبية وتم تصميمه بشكل الجلسة العربية القديمة، كما أحضر منتسبو المجلس من مختلف الجنسيات أطفالهم للمشاركة في الاحتفالات، حيث تم تخصيص ركن خاص للأطفال الذين استمتعوا فيه بالألعاب والأنشطة المختلفة.فخر واعتزاز

وعبر سعيد حارب الأمين العام للمجلس، عن مشاعر الفخر والاعتزاز من أبناء الوطن بهذه المناسبة وعن تلاحمهم مع القيادة الرشيدة التي تقود الوطن لتحقيق المزيد من الإنجازات وتعزيز مكتسباته ومكانته الدولية المرموقة كنموذج عالمي في الأمن والأمان والتسامح والتعايش والازدهار بين جميع مكونات المجتمع، كما أكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي وطن للجميع من إماراتيين ومقيمين على أرضها الطيبة، وبالتالي فإن هذا الاحتفال للجميع وهو دعوة لنشر مبادئ المحبة والتعايش والانتماء في صفوف جميع أفراد المجتمع سيراً على نهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومسيرة التنمية والرخاء التي تشهدها الدولة سيما وأن العام 2019 هو عام التسامح.