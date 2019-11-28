سباق «يوم الشهيد» للقدرة في سيح السلم اليوم

المصدر: دبي- البيان الرياضي

ينطلق صباح اليوم، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، سباق يوم الشهيد لمسافة 119 كم، المخصص للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، ويشهد السباق مشاركة واسعة من الفرسان من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية في الدولة، وتم رصد جوائز قيّمة للفائزين حتى المركز العشرين، حيث سيحصل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى على جوائز عينية عبارة عن سيارات، وسينال صاحبا المركز الرابع والمركز الخامس على 200 ألف درهم، فيما سيحصل الفائزون من المركز السادس وحتى العشرين على جائزة نقدية بقيمة 100 ألف درهم، وتم تقسيم السباق إلى 4 مراحل، المرحلة الأولى «اللون الأصفر» لمسافة 40 كم، المرحلة الثانية «اللون الأحمر» لمسافة 35 كم، ثم المرحلة الثالثة «اللون الأزرق» لمسافة 26 كم وأخيراً المرحلة الرابعة «اللون الأبيض» لمسافة 18 كم.