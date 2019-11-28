«أبوظبي الرياضي» يشارك دائرة تنمية المجتمع احتفالات اليوم الوطني

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

شارك مجلس أبوظبي الرياضي في احتفالية دائرة تنمية المجتمع التي أقيمت، أمس، بحديقة أم الإمارات بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ48، والتي شهدت العديد من الفقرات التراثية والوطنية، اعتزازاً وفخراً بالمناسبة الغالية التي تعاصرها الدولة بمنجزات كبيرة في شتى المجالات والقطاعات، ورفع عارف حمد العواني الأمين العام للمجلس التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، بهذه المناسبة الغالية.

وأكد أنها تسلط الضوء على المسيرة التنموية الوطنية المزدهرة وحجم الإنجازات والنجاحات الكبيرة التي قطعتها دولتنا في مختلف المجالات وقال العواني: نفخر ونعتز للدعم السخي والاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة، التي قادت القطاع الرياضي لمراتب متقدمة ومكتسبات كبيرة، حتى أصبحت الدولة ملتقى الأبطال لنخبة رياضيي العالم وصناع القرار الرياضي الدولي.