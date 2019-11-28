خورفكان لأصحاب الهمم يحتفي باليوم الوطني

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

بحضور الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم في خورفكان، احتفى نادي خورفكان لأصحاب الهمم باليوم الوطني الثامن والأربعين، والذي شهده الدكتور عبد الرزاق أحمد بني رشيد رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس وعدد من القيادات ومديري الدوائر بالمنطقة الشرقية والأجهزة الإدارية والفنية ولفيف من أولياء أمور اللاعبين والمنتسبين، وتضمنت الفعاليات عدداً من الفقرات والأعمال التراثية المبهرة ومختلف الفنون الشعبية، كما تم تقديم فقرات شعرية وأوبريت «همة وطن»، الذي قدمه مجموعة من منتسبي النادي، وقدم رئيس النادي خالص تهانيه للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات، وأكد أن النادي حريص على تنظيم فعاليات متنوعة مصاحبة لهذه المناسبة الغالية ترسخ قيم الولاء والانتماء لتراث الإمارات.