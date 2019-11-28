المواهب الواعدة نجوم المستقبل في بطولتي فورمولا 4 و 2

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يشهد سباق الجائزة الكبرى للفورمولا1، سباقات بطولتي فورمولا 4 الإمارات وفورمولا 2، لتمنحا هواة السباقات في أبوظبي مزيداً من المتعة والتشويق، وتعتبر هاتان البطولتان خطوتين هامتين على سلم رياضة سباقات السيارات ومحطتين رئيسيتين في رحلة السائقين الباحثين عن مقعد في عالم الفورمولا1، وتشهد البطولتان منافسة محتدمة وحضوراً قوياً لمجموعة من السائقين الناشئين من أصحاب المواهب الواعدة، الذين أثبتوا حضورهم ومشاركاتهم القوية في السباقات، وتعد بطولة فورمولا 4 الإمارات، بالنسبة لغالبية السائقين الناشئين، أول بطولة للسيارات أحادية المقاعد بعد مرحلة سباقات الكارتينغ، وتقام فعاليات البطولة في الإمارات دورياً كل عام منذ انطلاقها للمرة الأولى في عام 2016، وتشهد البطولة في أحدث مواسمها مشاركة 10 سائقين من ضمنهم 3 سائقين ينتمون لدولة الإمارات هم مناف حجاوي وكل من الأختين آمنة وحمدة القبيسي.