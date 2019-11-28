صراع متواصل على صدارة دوري اليد بين شباب الأهلي والشارقة

المصدر: دبي - فائز بجبوج

استمر صراع صدارة دوري كرة اليد، بين شباب الأهلي والشارقة، بختام الجولة السابعة أول من أمس، بعد أن رفعا رصيدهما إلى 21 نقطة مثلت العلامة الكاملة، حيث عاد الشارقة من العاصمة، بفوز ثمين بنتيجة 30/‏24، من ملعب الجزيرة السادس برصيد 11 نقطة، وبدوره اكتسح شباب الأهلي مضيفه مليحة بنتيجة 24/‏40، وظل مليحة خامساً بفارق الأهداف عن العين ولكل منهما 13 نقطة، فيما أصبح النصر ثالثاً بـ17 نقطة بفارق الأهداف عن الوصل الرابع، بعد أن حسم العميد الديربي مع جاره بنتيجة 22/‏21، ومن جانبه، فاز العين 36/‏27 على فريق الوحدة، والأخير استمر بمركزه العاشر برصيد 7 نقاط، وأما فريق بني ياس يأتي ثامناً بفارق الأهداف عن الظفرة التاسع ولكل منهما 10 نقاط بعد تعادلهما 28/‏28.