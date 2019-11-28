تكريم ذكرى تشارلي وايتينغ بسباق تتابع للدراجات الهوائية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تستضيف حلبة مرسى ياس، حدثاً مميزاً لتكريم ذكرى أحد الأسماء الهامة في عالم سباقات الفورمولا1، ضمن أسبوع سباق الجائزة الكبرى للفورمولا1 لعام 2019 في أبوظبي، وأعلن منظمو الحدث عن تنظيم سباق دراجات هوائية تكريماً لذكرى تشارلي وايتينغ، مدير سباقات الفورمولا1، الراحل الذي وافته المنية خلال عطلة أسبوع سباق جائزة أستراليا الكبرى في وقت سابق من العام الحالي، بعد مسيرة مهنية طويلة في عالم رياضة السيارات استمرت لأكثر من 40 عاماً، ويشارك في السباق جميع فرق الفورمولا1 وفورمولا3 و4، القادمين للمشاركة في سباق الجائزة الكبرى، بالإضافة إلى فريق يتكون من أعضاء طاقم العمل لدى حلبة مرسى ياس، ويقام السباق على مسار سباقات الفورمولا1 البالغ طوله 5.5 كم ويشارك فيه 40 فريقاً يتكون كل منهم من 5 متسابقين يخوضون السباق الذي يقام بأسلوب التتابع لـ 10 لفات.