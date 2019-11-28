نفاد تذاكر مدرجات السباق وإقبال كبير من «هواة السيارات»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

كشف منظمو سباق الجائزة الكبرى للفورمولا1 لعام 2019 في أبوظبي، عن نفاد جميع تذاكر المدرجات لسباق هذا الموسم، وشهدت تذاكر الحدث الترفيهي والرياضي الأضخم في المنطقة إقبالاً هائلاً من هواة رياضة سباقات السيارات ومحبي الأجواء الاحتفالية الراغبين بالاستمتاع بالفعاليات المتنوعة على مسار السباق والأماكن المحيطة به، وكانت الحلبة قد طرحت تذاكر الدخول المجاني للصغار، متيحة الفرصة للعائلات من حامل التذاكر المدرجات فئة ثلاثة أيام ممن سجلوا عن طريق الإنترنت، اصطحاب الصغار الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً لمتابعة التجارب الحرة غداً، كما تختتم الحلبة فعاليات السباق باحتفالات اليوم الوطني الـ 48 للدولة، بمهرجان كرنفالي حافل بالأنشطة الترفيهية المناسبة لجميع أفراد العائلة، وتختتمه بعرض مذهل للألعاب النارية، كما تشهد منطقة مشجعي الفورمولا1، ومناطق الواحات حفلات تقدمها نخبة من النجوم الصاعدين.