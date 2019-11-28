منتخب الدراجات إلى الإسكندرية للمشاركة في «عربية الطريق»

المصدر: الشارقة - محمود شلبي

تغادر بعثة منتخبات الدراجات البلاد، صباح اليوم، متوجهة إلى مدينة الإسكندرية، للمشاركة في البطولة العربية للطريق للكبار والشباب والناشئين والإناث، التي ينظمها الاتحاد العربي ويستضيفها الاتحاد المصري اعتباراً من الغد وتستمر حتى 7 ديسمبر المقبل، ويشارك فيها 10 منتخبات، وتبدأ فعاليات البطولة بالاجتماع الفني، فيما يفتتح منتخب الشباب مشوار دراجات الإمارات بالمشاركة في سباق الفرق ضد الساعة والذي يقام بعد غدٍ لمسافة 52 كم، ويترأس البعثة عبد الكريم الزرعوني المدير المالي بالاتحاد،وحرص مجلس إدارة الاتحاد على متابعة التدريبات الأخيرة للمنتخبات والاطمئنان على مستوى اللاعبين واللاعبات وحثهم على مضاعفة جهودهم وإحراز النتائج التي تؤكد على ريادة دراجات الإمارات عربياً وقارياً.