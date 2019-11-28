شرطة دبي تنظم برنامجاً توعوياً بأهداف «التزامكم سعادة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ورابطة المحترفين، ومؤسسة دبي للإعلام، برنامجا توعويا في مدرسة دبي العربية الأمريكية الخاصة، بهدف تعزيز أهداف حملة «التزامكم سعادة»، والمختصة بالتوعية بالتزامات الجمهور الرياضي في الملاعب، والتي ينص عليها القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.

وأكد الرائد عبد الله طارش العميمي منسق الحملة خلال المحاضرة التي حضرها أعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية و189 طالبا، أن حملة «التزامكم سعادة» تستهدف في عامها الثالث تعزيز التواصل بين الأندية والجماهير الرياضية، وتوحيد الجهود لإسعاد الجماهير عبر ترسيخ ثقافة التشجيع الإيجابي من خلال الاستفادة المثلى من وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لنقل الرسائل الإيجابية وثقافة النقد البنّاء بين جميع أطراف اللعبة، بما يعكس الوجه الحضاري للدولة في ملاعبنا.

نشر الوعي

وذكر الرائد العميمي أن الحملة تعمل على نشر الوعي لدى الجمهور بحدود التشجيع ومدى خطورة التعبير عن المشاعر بصورة سلبية تجاه الآخرين، وأن يعي الجمهور جيداً التزاماتهم طبقاً للقانون الاتحادي في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، مشيراً إلى أن حملة «التزامكم سعادة» حظيت باستجابة كبيرة من المؤسسات الرياضية والإعلامية وتفاعل مجتمعي، وهو ما أدى بشكل لافت إلى انخفاض الظواهر السلبية في مدرجات الملاعب.

سلامة الرياضيين

ولفت العميمي إلى أن مواد القانون الاتحادي في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، تضمن تحقيق كل إجراءات السلامة للرياضيين ولمختلف المنشآت في الدولة، وذلك وفق معايير وضوابط أمنية متطورة بما يتماشى مع المعايير الدولية المتبعة لتنظيم الجوانب الأمنية بأعلى مستوياتها لجميع من يحضر ويشارك في المهرجانات والفعاليات الرياضية، والتي باتت تشكل جزءاً مهماً من الثقافة المجتمعية لأبناء الدولة، مؤكداً حرص شرطة دبي على ترسيخ مفاهيم الشراكة المجتمعية من أجل نشر مبادئ الأخلاق والروح الرياضية.