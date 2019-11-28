هجن حمدان بن راشد تتقدم البكار و«العاصفة» تتصدر الجعدان بالمرموم

المصدر: المرموم - البيان الرياضي

تصدرت هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الشوط الرئيسي لليذاع الأبكار المحليات ضمن سباقات سن الصغار لهجن أصحاب السمو الشيوخ، في ميدان المرموم، والذي استضاف 16 شوطاً في سن اليذاع لمسافة ستة كيلومترات، حيث حققت «العزرة» المركز الأول بمتابعة المضمر عبيد شينان المرّي، مسجلةً زمناً وقدره 9:00:8 دقائق، وحسمت «الشاهينية» بشعار هجن العاصفة وقيادة المضمر غياث الهلالي صدارة الشوط الثاني لليذاع البكار المهجنات في زمن بلغ 9:06:9 دقائق، ونال «شاهين» لهجن العاصفة «مع المضمر غياث الهلالي الناموس محققاً فوزاً مستحقاً بالشوط الرئيسي لليذاع الجعدان المحليات في زمن 9:09:7 دقائق، وتوج «شاهين» بالشعار الأبيض والأسود لهجن العاصفة بالصدارة في الشوط الرابع لليذاع الجعدان المهجنات في زمن 9:09:0 دقائق.