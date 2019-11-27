ختام ناجح لدورة حوكمة المؤسسات الرياضية في دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أجمع المشاركون في دورة حوكمة المؤسسات الرياضية (المستوى الثاني)، التي نظمها مجلس دبي الرياضي، على أهمية الدورة وفوائدها العديدة التي تحققت للمشاركين من أعضاء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين والعاملين في قطاعات الموارد البشرية والمالية والحوكمة في أندية وشركات الكرة في دبي.

كما شارك عدد من منتسبي مجلس دبي الرياضي، وأكد المشاركون أن ما تم عرضه في يومي الدورة من شرح لآليات العمل النموذجية لمجالس الإدارات والإدارات التنفيذية وصلاحيات ومهام كل منها وشكل العلاقة التي تربطهما، وكذلك تكوين مجموعات عمل مشتركة من مختلف التخصصات للمشاركين في الدورة، أسهم في تكوين نموذج لأسلوب العمل الناجح وكيفية تحديد الأهداف وتنفيذها.لقاء المشاركين

قدرات

جاء ذلك في ختام الدورة أول من أمس، حيث التقى سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، بحضور ناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام، المشاركين في الدورة، وأكد ثقة المجلس بقدرتهم على الاستفادة مما تم طرحه في الدورة لهم، لكونهم من الكوادر الأساسية والمهمة في عمل الأندية وشركات كرة القدم.

كما كرّم الأمين العام للمجلس المحاضرين في الدورة، وهما: خالد الشيزاوي، مدير مكتب التدقيق الداخلي في المجلس، ود. أشرف جمال الدين، الرئيس التنفيذي لمعهد «حوكمة»، كما سلّم شهادات تقدير إلى المشاركين من أعضاء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين ومنتسبي الأندية.

أهمية

وقال سعيد حارب: يسعى مجلس دبي الرياضي، من خلال تنظيم هذه الدورات، إلى زيادة مستوى الوعي بأهمية الحوكمة، وتأكيد تطبيق كل معايير الحوكمة للوصول إلى مستوى النضج الكافي في المجال الإداري بالأندية الرياضية وشركات كرة القدم في دبي.

كما أننا نعمل مع الأندية كفريق واحد للوصول إلى أفضل الممارسات الإدارية في مجال الحوكمة التي تعد سبباً رئيساً في تحقيق نتائج أفضل للمؤسسات الرياضية.

وقال أن رسم الخط الفاصل بين واجبات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية يعتبر عملية متغيرة ودقيقة تتطلب تطويراً وتعديلاً مستمراً، ويظل الدعم المتبادل والتعاون والوثيق بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للنادي أساساً مهماً لنجاح الشركة واستدامتها.