بطولة «دبي الرياضي» لأكاديميات السلة تنطلق السبت

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق صباح يوم السبت المقبل، منافسات النسخة الثانية من بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة السلة، التي ينظمها المجلس بالتعاون مع أكاديمية «جام سبورتس» واتحاد كرة السلة ومدرسة الاتحاد الخاصة فرع جميرا وتستمر حتى أبريل المقبل، بمشاركة 38 فريقاً من أندية دبي والأكاديميات الرياضية وفرق المدارس.

وتشهد البطولة هذا العام مشاركة 700 لاعب ولاعبة يشكلون 38 فريقاً ضمن 5 فئات عمرية من عمر 8 حتى 16 سنة، وقد زاد العدد في النسخة الحالية على مستوى الفرق واللاعبين والفئات، بما يؤكد نجاحها منذ النسخة الأولى في تحقيق أهدافها وإدراك الجميع لأهميتها حيث تساهم البطولة في الدمج بين الأكاديميات والأندية والمدارس الخاصة.

وهذا يساهم في دعم التنوع وتحقيق الخبرة من خلال الاحتكاك بين مختلف المستويات حيث استفادت منها الأندية الرسمية بضم أكثر من 30 لاعباً من الذين شاركوا مع فرق الأكاديميات والمدارس إلى الأندية بما يعزز دور البطولة باعتبارها الانطلاقة الحقيقة للمواهب الواعدة، سيما وأن المنافسات تقام وفق القوانين المتبعة في اتحاد كرة السلة وتدار من قبل حكام رسميين معتمدين من الاتحاد.

نهج القيادة

ويأتي تنظيم مجلس دبي الرياضي للبطولة سيراً على نهج القيادة للاهتمام بقطاع الناشئين ودعم دور الرياضة المدرسية، حيث حرص مجلس دبي الرياضي منذ بداية تأسيسه على الاهتمام بفئة الناشئين ودعم الأكاديميات الرياضية في مختلف الألعاب، وتضمنت المحاور الرئيسية في الخطة الاستراتيجية الأولى للمجلس الاهتمام بالأكاديميات، كما أطلق المجلس البرنامج الخاص بتطوير الأكاديميات الرياضية في مختلف الألعاب.

خطة للتطوير

وأكد علي عمر مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي: منذ أن أطلق المجلس عام 2012 خطته لتطوير الأكاديميات الرياضية في الأندية ونحن نطلق المبادرات والبرامج المتنوعة لجميع الرياضات لتحقيق أهداف الخطة التي تضمنت 7 محاور أساسية هي: المحور الأخلاقي، والسلوكي، والاجتماعي، والتنظيمي، والفني، والأنظمة واللوائح، والشراكة مع القطاع الخاص، ولذلك فنحن ننظم هذه البطولة التي تمنح الفرصة للاعبي الأندية للتنافس مع لاعبي الأكاديميات والمدارس الخاصة، وبذلك تساهم في رفد الأندية والمنتخبات بالمواهب الرياضية الجديدة.