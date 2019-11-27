«الأبيض» يسجل فوزه الأول في «خليجية السلة»

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

حقق منتخبنا الوطني الأول لكرة السلة فوزاً مستحقاً على نظيره ومضيفه الكويتي بنتيجة 89 - 80، ضمن منافسات الجولة الرابعة للبطولة الخليجية المقامة حالياً في الكويت وتستمر حتى الأحد المقبل ليرفع رصيده إلى 4 نقاط من 3 مباريات ليحتل المركز الثالث في الترتيب العام، خلف المنتخب السعودي صاحب الصدارة برصيد 5 نقاط من 3 مباريات ويليه المنتخب البحريني المرشح الأول لحصد اللقب برصيد 4 نقاط من مباراتين فقط، وبعدهم المنتخب الكويتي برصيد 3 نقاط من مباراتين.

وجاء فوز الأبيض الإماراتي على الكويت ليغير الحسابات تماماً بعدما كان أقرب المنتخبات لوداع البطولة ويعيد حظوظه مرة أخرى للمنافسة على التأهل للمربع الذهبي، ويعوّض خسارته في أول مواجهتين أمام البحرين 53/‏71، والسعودية 68/‏81.