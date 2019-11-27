حمدان بن محمد يشهد تحديات اللقايا في المرموم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس، تحديات سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن سباقات المرموم، والتي أقيمت في ميدان المرموم، واشتملت على 18 شوطاً لمسافة 5 كيلومترات.

وحققت «هملولة» المملوكة لهجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، وبقيادة المضمر سعيد محمد مروشد صدارة الشوط الرئيسي للقايا البكار المحليات في زمن وقدره 7:25:2 دقائق.

وأهدت «الشاهينية» وبقيادة المضمر غياث الهلالي، صدارة الشوط الثاني للقايا البكار المهجنات لهجن العاصفة، وقطعت مسافة الشوط في زمن 7:29:2 دقائق، وسيطرت هجن العاصفة على صدارة الشوطين الرئيسيين للقايا الجعدان، لتكمل «الثلاثية» من خلال «شاهين» بقيادة غياث الهلالي .

والذي حقق قمة اللقايا الجعدان المحليات في الشوط الثالث بزمن 7:33:7 دقائق، كما حقق «شاهين»، صدارة الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات في زمن 7:29:5 دقائق.