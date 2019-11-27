إماراتيتان وسعودية في الفورمولا 4 للمرة الأولى

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تستعد بطولة الفورمولا 4 لدخول تاريخ رياضة السيارات من أوسع الأبواب من خلال مشاركة 4 سيدات في الجولة الافتتاحية التي تقام في حلبة مرسى ياس، منهن ثلاث مواطنات في دول مجلس التعاون الخليجي من الإمارات والسعودية.

وتشكل هذه المشاركة سابقة أولى في تاريخ رياضة السيارات في الشرق الأوسط، ولم تشهد لها مثيلاً سباقات سيارات المقعد الأحادي سابقاً والمتسابقات الثلاث هن آمنة وحمدة القبيسي من الإمارات.

وتشاركان للمرة الاولى إلى السائقة السعودية ريما الجفالي، الفائزة بلقب سباق بطولة كأس تي أر دي 86 الإماراتي، وشاركت في سباقات فورمولا 4 البريطانية سابقاً،

أما المتسابقة الرابعة فهي البريطانية لوجان هناهي التي شاركت من قبل في الفورمولا 4 الإماراتية.

المشاركة الأولى

وتنتمي كل من آمنة وحمدة القبيسي إلى عائلة تتمتع بجذور أصيلة لرياضة سباق السيارات فوالدهما خالد القبيسي أول نجم إماراتي في هذه الرياضة وكان قد صعد منصة التتويج لفئة GTE-Am في سباق يو مان 24 ساعة عام 2014.

وسارت الفتاتان على خطى والدهما، وبدأتا رحلتيهما في عالم السباقات مع بطولات الكارتينج، لتصعد آمنة إلى سباقات السيارات أحادية المقعد في عام 2018، وتصبح أول إماراتية تصل إلى هذه المرحلة في عالم السباقات.

وشاركت آمنة في سباقات بطولة فورمولا4 الإيطالية مع فريق بريما ومن ثم شاركت بعدها في اختبارات بطولة فورمولا إي مع فريق إينفيجين فيرجين رايسينغ بيل قبل أيام من انطلاق سباق الجائزة الكبرى في الدرعية في المملكة العربية السعودية.

وتحظى مشاركة آمنة في الاختبارات على مسار سباق الدرعية بأهمية خاصة بالنسبة لها فقد كانت إحدى تسع سائقات يشاركن في هذه الاختبارات التي أقيمت بعد أشهر قليلة من السماح للسيدات بالقيادة على الطرقات في المملكة العربية السعودية.

وفي هذا العام حاولت السائقة البالغة من العمر 19 عاما الاشتراك في بطولة سباقات السيارات المخصصة للسيدات الحديثة و مواصلة سعيها لتطوير مهاراتها في القيادة لتنضم إلى بطولة فورمولا4 الإيطالية في موسم ثان.

أما حمدة، فلا تزال رحلتها في عالم سباقات السيارات في مراحلها المبكرة وشاركت السائقة الإماراتية البالغة من العمر 17 عاما في سباقين ضمن بطولة فورمولا4 إيطاليا خلال العام الحالي.

تطور

واشاد محمد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»: بالمشاركة النسائية الخليجية في سباق الجائزة الكبرى وقال تطورت بطولة الفورمولا 4 الإماراتية لتصبح واحدة من أفضل المنصات لصقل مواهب السائقين الموهوبين الجدد وتعزيز مسيرتهم.

وكلنا فخر الآن باستعداد أربع شابات للمشاركة في هذا الحدث التاريخي لمساندة سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1. وأضاف: تتمتع الإمارات بتاريخ طويل من النجاح في رياضة السيارات.