«ترايثلون دبي للسيدات» ينطلق 13 ديسمبر المقبل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن نادي دبي للسيدات عن انطلاق «مخيم الترايثلون 2019»، في مقره بمنطقة جميرا، بهدف إعداد وتأهيل المشاركات في النسخة الثالثة من «ترايثلون دبي للسيدات»، الأول من نوعه في المنطقة المُخصص للسيدات من جميع الجنسيات والفئات العمرية.

والذي يقام يوم 13 ديسمبر المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، وتنظمه لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع نادي دبي للسيدات، ويتضمن ثلاث رياضات، هي السباحة والجري والدراجات الهوائية.

ويُوفر المخيم مجاناً حصصاً تدريبية متكاملة يومياً للمشاركات حتى السباق الرئيسي للبطولة، بالإضافة لتأهيل المشاركات بالمعرفة الفنية اللازمة وإطلاعهن على شروط السباق وطرق المشاركة فيه سواءً بصفة فردية أو ضمن فريق.

مكانة راسخة

وقالت لمياء عبد العزيز خان عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، رئيس لجنة المرأة والرياضة بالمجلس، رئيس اللجنة المنظمة للترايثلون، مديرة نادي دبي للسيدات، إن النادي درج على تنظيم هذا المخيم لثلاثة أعوام على التوالي انسجاماً مع حرص حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة ورئيسة نادي دبي للسيدات، على تعزيز الحضور الرياضي للمرأة لأهمية الرياضة لصحة ولياقة الإنسان بصفة عامة.

وانطلاقاً من توجيهات سموها بتكريس كل إمكانات النادي لإنجاح هذا السباق، مواكبةً لدعم قيادتنا الحكيمة للمرأة وتشجيعها على ممارسة مختلف أنواع الأنشطة الرياضية.

وتأكيداً على الدور الريادي للنادي في تعزيز رياضة المرأة، مؤكدةً أهمية المخيم في تدريب المشاركات وإدماجهن في أجواء المنافسات وضمان حصولهن على الإرشادات والتدريبات اللازمة للمشاركة بفاعلية في هذا الحدث الرياضي المهم.

نموذج يحتذى

وأشارت لمياء خان إلى الشراكة الاستراتيجية بين النادي ومجلس دبي الرياضي في تنظيم ترايثلون دبي للسيدات، والتي تأتي في إطار دعم القيادة الرشيدة لرياضة المرأة وتوفير كل الإمكانات والجهود لتسهيل مشاركتها في المنافسات المحلية والعالمية.

وقالت إن هذا التعاون نموذج يحتذى للشراكة الحكومية الهادفة إلى تحقيق محاور وأهداف الخطط الاستراتيجية الحكومية وفي مقدمتها رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021، اللتان تسعيان لإسعاد كل فئات المجتمع وتعزيز مشاركة المرأة الإماراتية بكل القطاعات، بما فيها القطاع الرياضي والوصول بها للريادة والعالمية.

مضيفةً أن السباق سعى لتحقيق هذا الهدف بتوفير كل العوامل المشجعة لمشاركة الفتيات والسيدات المواطنات والمقيمات، وتوجهت بالشكر لشركة «قروينغس كوتشين»، وفريق «أنا قو» للجري، لتعاونهما مع النادي في تنظيم «مخيم الترايثلون» وإعداد المشاركات من كل النواحي، مثمنةً دورهما في النسختين السابقتين في رفع الوعي بطريقة المشاركة في هذا السباق.

التسجيل مستمر

ويذكر أن باب التسجيل لـ «ترايثلون دبي للسيدات» مفتوح لمشاركة كل الفئات العمرية للفتيات والنساء ابتداءً من عمر 16 سنة فما فوق، وينقسم السباق إلى 3 فئات، هي سوبر سبرنت، وسبرنت، والشورت، حيث تتنافس المتسابقات في فئة السوبر سبرنت على مسافة 400 م سباحة، و10 كم في سباق الدراجات الهوائية، و2.5 كم في سباق الجري.

فيما تتنافس المتسابقات في فئة السبرنت على مسافة 750م سباحة، و20 كم للدراجات الهوائية، و5 كم في سباق الجري، وفي فئة الشورت، تتنافس المشاركات على مسافة 1.5 كم سباحة، و40 كم للدراجات الهوائية، و10 كم في سباق الجري.