مناقشة استعدادات الكويت لاستضافة «الألعاب الخليجية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تناول اجتماع المكتب التنفيذي الـ89 لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أول من أمس بالعاصمة السعودية الرياض، الخطوات التي قامت بها اللجنة الأولمبية الكويتية بشأن استضافة دورة الألعاب الخليجية الثالثة خلال الفترة من 4-14 أبريل المقبل.

وتتضمن 60 مسابقة في 12 رياضة أساسية واختيارية، وحضر الاجتماع وفد اللجنة الأولمبية الوطنية برئاسة طلال الشنقيطي أمين عام اللجنة الأولمبية ، ورافقه العميد صالح بن عاشور الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية، وأحمد الطيب مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة.

تتضمن دورة الألعاب الخليجية الثالثة التنافس في 6 رياضات أساسية، هي كرة القدم، وكرة السلة، وكرة الطائرة، وكرة اليد، وألعاب القوى، والسباحة، بالإضافة إلى 6 رياضات اختيارية ممثلة في المبارزة، والرماية، والتنس الأرضي، والجودو، والدراجات، والكاراتيه.

من ناحية اخرى قرر المكتب التنفيذي إقامة دورة الألعاب الشاطئية الخليجية الثالثة خلال الربع الاخير من العام المقبل، وقبل دورة الألعاب الشاطئية الآسيوية التي ستقام بالصين في نهاية العام، واستعرض الحضور مسودة استراتيجية تطوير العمل المشترك في المجال الرياضي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للفترة من 2020 - 2024.

واستعرض الحضور المستجدات الخاصة بهيئة فض المنازعات الخليجية للألعاب الرياضية، وكل ما يتعلق بالإمكانات التي وفرتها اللجنة الأولمبية البحرينية، وتم اعتماد المحكمين وأمين سر الهيئة.