العواني: أبوظبي جاهزة لاستقبال أبرز نجوم الغولف في العالم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، عن مشاركة نخبة نجوم العالم، أبرزهم حامل لقب النسخة الماضية شاين لاوري، والمتوج مرتين تومي فليتوود، وبروكس كوبكا، وسيرجيو غارسيا.

وإيان بولتر، وبرايسون ديشامبو، في الدورة الخامسة عشرة لبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف 2020، التي تقام برعاية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، خلال الفترة من 16 - 19 يناير المقبل، في نادي أبوظبي للغولف، وهي الأولى من بطولات سلسلة رولكس الثماني للجولة الأوروبية لعام 2020، وتبلغ قيمة جوائزها 7 ملايين دولار أمريكي.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامه مجلس أبوظبي الرياضي أول من أمس، في فندق شانغريلا، والذي شهد إطلاق النسخة الخامسة عشرة، والكشف عن النجوم المشاركين في الحدث، وذلك بحضور عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي ومجموعة كبيرة من ممثلي الرعاة والجهات الداعمة للحدث.

عاصمة عالمية

وقال عارف العواني: جاهزون لإستقبال أبرز نجوم العالم في اللعبة، ونرحب من جديد بحامل لقب البطولة شاين لاوري، واللاعب المميز تومي فليتوود، وباقي الأبطال، بما يليق بمستوى هذه البطولة وأهميتها، لتؤكد المشاركة على مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية تستضيف أبرز الفعاليات والمحافل الرياضية الكبرى.

وتستقطب ألمع النجوم العالميين، ويأتي الإعلان عن مشاركة هؤلاء اللاعبين، لترسيخ السمعة المرموقة التي تتمتع بها أبوظبي على الصعيد العالمي، وأضاف: يسعدنا تواجد نخبة نجوم العالم في البطولة التي تعد واحدة من أهم البطولات في أجندة رياضة أبوظبي بما يؤكد على أهمية ومكانة الحدث العالمي بالنسبة لنجوم اللعبة.

بطولة استثنائية

ومن جهته، قال عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» في الإمارات: لا شك أن بطولة أبوظبي للغولف برعاية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، هي واحدة من أبرز بطولات الغولف الاستثنائية، ونحن نتطلع إلى موسم جديد من الإثارة والحماس، مع استقطاب البطولة أفضل لاعبي الغولف في العالم.

وبدوره قال عبدالله جاسم بن كلبان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: تعد هذه السنة الثالثة للشركة، تكون فيها شريكاً للبطولة، ونحن فخورون بأن يرتبط اسمنا بهذا الحدث الرياضي الهام على أجندة أبرز الفعاليات في أبوظبي.