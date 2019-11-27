«صديقي» راعياً لمنتخب البلياردو والسنوكر في «البطولة الخليجية»

أعلن اتحاد البلياردو والسنوكر عن رعاية مجموعة أحمد صديقي وأولاده، لبعثة المنتخب المشاركة في البطولة الخليجية المجمعة للبلياردو والسنوكر التي تنطلق منافساتها غداً في العاصمة العمانية مسقط وتستمر حتى 7 ديسمبر المقبل، وغادرت البعثة، أمس، برئاسة سلطان الجوكر، أمين السر العام لاتحاد البلياردو والسنوكر، وتضم خالد الخيلي مشرفاً، ومحمد عبد الله إدارياً، و10 لاعبين يمثلون منتخبي البلياردو والسنوكر، هم: محمد الجوكر ومحمد شهاب وخالد الكمالي وعبد الرحمن سيف الشامسي وعيسى السيد وسيف الكتبي للسنوكر، وصلاح الريماوي وعبد الله جمعة وعماد مبارك وصلاح فاروق للبلياردو، وأشاد سلطان الجوكر بمجموعة أحمد صديقي لتعاونها المستمر مع الاتحاد، والإسهام في معظم المشاركات الخارجية.

Ⅶ دبي - ياسر قاسم

بعثة