محمد بن سليّم: رياضة السيارات صعبة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

استضاف متحف الشارقة للسيارات القديمة التابع لهيئة الشارقة للمتاحف، مساء أول من أمس، محمد بن سليّم رئيس نادي الإمارات للسيارات والسياحة في دبي، ضمن معرض «هاوي السيارات» الذي نظمه المتحف مستهدفاً هواة السيارات الكلاسيكية.

شهد المعرض كل من: مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، والدكتور علي أحمد بو الزود، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للسيارات القديمة، وسعيد محمد بن عاشور، مدير نادي الشارقة للسيارات القديمة، وناصر الدرمكي، مدير إدارة تطوير المتاحف في هيئة الشارقة للمتاحف، إلى جانب حشد من المسؤولين والمهتمين.

شكر

ووجّه محمد بن سليّم تحية شكر وتقدير الى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، على الاهتمام الكبير الذي يوليه سموه لكافة الفعاليات، مثمناً الدعم الكبير لمتاحف الإمارة، كما تقدم بالشكر لهيئة الشارقة للمتاحف ومتحف الشارقة للسيارات القديمة على تنظيم الفعالية، معتبراً صناعة السيارات شرياناً مهماً في الاقتصاد العالمي .

والتي تشكل ما نسبته 10% منه، موضحاً أن السيارات الكلاسيكية والأثرية لها قيمتها الشرائية التي قد يصل فيها سعر السيارة الواحدة إلى نحو 200 مليون درهم. كما تحدث عن أكبر المعارض المتخصصة في المنطقة والذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض للمرة الأولى في المنطقة وتعرض خلاله 450 سيارة تم جلبها من الولايات المتحدة الأميركية.

تخطيط

ووصف ابن سليّم، رياضة السيارات بالصعبة وأنها تنطوي على مشقة، إلا أن سر النجاح فيها هو الاجتهاد والعمل بشغف والتخطيط المسبق، كما تعرض للحديث عن الضغوط النفسية التي يرزح تحتها الرياضي مستشهداً بمقولة لصاحب السمو حاكم الشارقة إن الرياضي مرآة لوطنه ويحمل مسؤولية تمثيله بشكل مشرف.

كما سرد رئيس نادي الإمارات للسيارات والسياحة في دبي تفاصيل حادث قديم تعرض له في الممزر وسبب له إصابات جسيمة في عظام الرقبة لكنه تعافى منها بفضل الله وواصل طريقه في المجال الرياضي.

لمحة

وقدم ابن سليّم لمحة عن بداياته في رياضة السيارات التي قال إنها لم تكن تحظى بإقبال أو قبول مجتمعي ككرة القدم مثلاً، بسبب خطورتها.