الظالعي يشهد التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد طوكيو

المصدر: دبي- البيان الرياضي

شارك قيس الظالعي الأمين العام للاتحاد الإماراتي، رئيس الاتحاد العربي للرجبي، في أول مهمة قارية رسمية، بعد أقل من أسبوع على توليه رئاسة الاتحاد الآسيوي للرجبي، بحضور التصفيات النهائية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 للرجال بطوكيو، التي أقيمت مؤخراً في سيؤول بكوريا الجنوبية، وحسمها المنتخب الكوري بالفوز على هونغ كونغ والتأهل للمشاركة بدورة الألعاب الأولمبية، بالإضافــة لليابان البلـــد المستضيف للأولمبياد.

وعلى صعيد السيدات، تأهلت الصين للمشاركة بالأولمبياد، بعد الفوز على هونغ كونغ، وعلى هامش إقامة هذه التصفيات، عقد الظالعي عدة لقاءات مع رؤساء وممثلي الاتحادات المشاركين، وقام قيس الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي، بتوزيع الجوائز وتسليم كأس البطولة للمنتخب الكوري بطل التصفيات المؤهلة للأولمبياد.