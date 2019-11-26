العواني: الإمارات وجهة رئيسة لاستقطاب أهم بطولات الغولف

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أشاد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بنجاحات بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف، التي اختتمت أول من أمس، مثمناً رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي للبطولة، ودور سموه الكبير في نجاح مسيرة البطولة، التي تشهد مشاركة نخبة من لاعبي الغولف في العالم.

مؤكداً أن عالمية البطولة تمثل مكسباً كبيراً لمسيرة التطور الذي تسجله الرياضة على مستوى الدولة، التي باتت وجهة رئيسة في استقطاب واستضافة أهم بطولات الغولف الدولية، وغدت ملتقى للنجوم وصناع قرار الرياضة في العالم.

وفي تصريح لـ «البيان الرياضي»، وخلال متابعته لفعاليات البطولة، قال العواني: نفخر بالمستوى التنظيمي، ومشاركة النخبة، وحجم الجوائز المرصودة للفائزين في جولة موانئ دبي العالمية، ويمثل هذا التميز امتداداً مهماً لنجاحات «بطولة أبوظبي إتش إس بي سي»، التي تقام سنوياً في نادي أبوظبي للغولف، والمصنفة ضمن الفئة الممتازة في أجندة الجولة الأوروبية العالمية.

وأضاف العواني: تمثل هذه المنجزات، تأكيداً مهماً لما تتمتع به الإمارات من بنى تحتية متميزة، ومنشآت رياضية عالية المستوى، بجانب سمعتها المرموقة، بنسيج مجتمعها الذي يتعايش فيه مختلف الثقافات من عموم القارات،.

إضافة إلى ذلك المستوى التنظيمي، وشراكات الرعاية، والتغطية الإعلامية العالمية، والنجاحات الكبيرة التي سجلتها كافة البطولات الرياضية العالمية، في ظل المؤشرات الاقتصادية والإعلامية والسياحية الكبيرة للدولة.