أحمد صديقي: 3 إماراتيين يقتحمون ساحة الملاكمة الاحترافية

المصدر: دبي - علي الظاهري

حققت بطولة «روتندا رامبل 2» للملاكمة الاحترافية، نجاحاً كبيراً، والتي أسدل الستار عليها أخيراً، في فندق سيزر بالاس بدبي، بمشاركة 18 ملاكماً، بحضور سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وعيسى الدح الملقب بـ «المحارب العربي»، والبريطاني بيلي جو سوندرز محترف فئة الوزن المتوسط، والملاكم العالمي البريطاني أمير خان، وعدد من الشخصيات الرياضية ووسائل الإعلام.

وأعرب أحمد صديقي منظم البطولة، عن سعادته واعتزازه باختراق 3 ملاكمين إماراتيين ساحة الاحتراف من خريجي نادي راوند 10 للملاكمة، وهم الثنائي سلطان النعيمي وفهد البلوشي.

اللذان شاركا في البطولة، وفازا في الجولة الأولى عبر الضربة القاضية، إلى جانب ماجد النقبي، الذي شق طريقه نحو الاحتراف في وقت سابق، مشيراً إلى أكثر من 350 مادة إعلامية تم نشرها عن البطولة التي احتضنتها دانة الدنيا.

وتم تغطيتها عبر قناة دبي الرياضية وقناة آي إس بي إن الأمريكية، نقلت الحدث إلى 90 مليون مشاهد، وقناة «سوني تن» الهندية، معبراً عن فخره بتنظيم البطولة الثالثة هذا العام، ومبدياً سعادته حيال مستوى البطولة الفني، إضافة إلى الحضور الجماهيري المميز، والحماس الكبير من قبل الحضور.

نخبة النجوم

وأضاف صديقي لـ «البيان الرياضي»، أن البطولة التي ضمت 9 نزالات، شهدت مشاركة الملاكم الهندي فيجندر سينغ، الذي يحظى بجماهيرية كبيرة في بلاده، ويتخطى عدد متابعيه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» 4 ملايين متابع، والبريطاني جاك كاتريل، الذي يعتبر من أفضل الملاكمين في فئة الوزن الخفيف.

حيث سافر 50 شخصاً من جماهيره على نفقتهم الخاصة إلى دبي، من أجل متابعته في البطولة، ولفت صديقي إلى أن البطولة شهدت مشاركة لاعبين مميزين، منهم الملاكم الباكستاني محمد وسيم، وأن هناك خطة للتوسع آسيوياً، من أجل تنظيم بطولات في باكستان وغيرها من الدول.

وكشف صديقي أن البطولة حققت نجاحاً مبكراً قبل انطلاقتها، وذلك عبر بيع جميع التذاكر قبل انطلاق الحدث بأكثر من 24 ساعة، مشيراً إلى أن هدفهم الوصول إلى الملاكمة لأعلى المستويات، بما يعزز سمعة دبي كوجهة رائدة في آسيا والوطن العربي، وزيادة الجماهير الإماراتية لرياضة الملاكمة الاحترافية، وغيرهم من المقيمين الموجودين على أرض الدولة.

معرباً عن فخره بوجود شركة إماراتية مختصة بتسويق البطولة محلياً ودولياً، وهي «دي فور جي بروموشن»، مشيداً في الوقت نفسه، بالتعاون المثمر مع شركة «إم تي كيه جلوبال» العالمية، حيث تعتبر الشراكة معهم مهمة، لتنظيم أقوى البطولات، إضافة إلى «توب رانك»، أكبر شركات التسويق في العالم لنشاط الملاكمين.

شكر

توجه أحمد صديقي بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي، وخص بالشكر سعيد حارب الأمين العام للمجلس على الدعم، حيث تم عقد اجتماع في الأيام الماضية، لبحث عملية التطوير في اللعبة، متوجهاً بالشكر إلى مؤسسة دبي للإعلام عموماً، وإلى قناة دبي الرياضية على التغطية الإعلامية المتميزة.