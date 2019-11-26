الريسي: منصور بن زايد وجّه بزيادة السباقات دعماً للملاك

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

أسدل الستار، مساء أول من أمس، على النسخة 11 من المهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، وسط حضور جماهيري غير مسبوق تجاوز الـ 12 ألف متابع ومشجع، في أمسية استثنائية، شهدت منافسات قوية ومثيرة خلال الأشواط الستة، منها 4 أشواط حاسمة في جولات ختام المهرجان.

كان أبرزها الشوط السادس والأخير من سباق جوهرة تاج زايد الأغلى عالمياً، والذي ذهب لقبه إلى السعودية بواسطة «مشهور الخالدية» العائد للأمير عبد العزيز بن أحمد آل سعود، ومونديال العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات، والذي توجت به الفارسة الدنماركية فيكتوريا لارسن على صهوة الجواد «آسياد».

وكان المهرجان قد شهد إقامة سباق الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان للخيول الصغيرة «البوني» واختتمت به الأمسية، عقب الأشواط الرئيسة الستة، وتوج الفرنسي لويس بوتون بلقب «البوني»، بمشاركة 14 فارساً وفارسة من مختلف دول العالم، من بينهم سارا الجهوري، التي مثلت الإمارات، فيما جاءت في المركز الثاني الرومانية ايفان نيكولا، وثالثاً الهولندي جيسي بوسمان.

دعم منصور بن زايد

وأثنى الدكتور عبد الله الريسي مدير الأرشيف الوطني، على نجاح الحفل، مثمناً الدعم الكبير الذي يقدمه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لتطوير رياضة الفروسية وإعلاء شأن الخيل العربي عالمياً، كاشفاً أن سموه وجه بزيادة عدد السباقات محلياً وخارجياً دعماً للملاك.

ومواصلة منه في إعادة البريق للخيول العربية الأصيلة، التي أصبح لها وجود كبير عالمياً بفضل توجيهاته ورعايته، وثمن الريسي الأفكار التي يقدمها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ذاكراً أن سموه خلال 5 دقائق في الحوار معه يقدم 20 فكرة وأضاف: أفكار سموه في كل الأنشطة والمجالات وقد تابعنا جميعاً النقلة، التي أحدثها في نادي مانشستر سيتي وقيادته للإنجازات بإفكاره ورؤيته الثاقبة.

وأشاد مدير الأرشيف الوطني، بالحضور الجماهيري الغفير للسباقات أول من أمس، والتغييرات التي تمت في نادي أبوظبي للفروسية تحت قيادة الإدارة الجديدة، متمنياً أن يتواصل نجاح المهرجان في السنوات المقبلة وأن يواصل تطوره المعهود.

برامج متنوعة

وصاحب حفل السباق برامج متنوعة أبرزها تقديم أهازيج عبر أحد فرق الفنون التراثية، مع مسابقات الزي الأنيق للجنسين وأجمل قبعة وغيرها من الفقرات المصاحبة، التي أشعلت الحماس في المدرجات، وعقب نهاية السباقات تم توزيع جوائز بقيمة مليون درهم للجماهير تعتبر الأعلى أيضاً في المضمار عبارة عن 3 سيارات، منها سيارتان على سحب التذاكر والثالثة على الترشيحات، مع تقديم جوائز عينية مختلفة من الأجهزة إلكترونية وأخرى نقدية، وخلال السباق تفاعل الجمهور كثيراً مع ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

والذي تربطه علاقة قوية بمدرجات نادي العاصمة ويحظى فيها بشعبية كبيرة، وأكد الصايغ العودة إلى مضمار أبوظبي في سباق يوم 22 ديسمبر المقبل عبر برنامج حافل ليوم شادويل.

شعار

جسّد حفل ختام المهرجان شعاره «عالم واحد 6 قارات أبوظبي عاصمة سباقات الخيول العربية الأصيلة في العالم»، بحضور مشاركين من كل القارات من مختلف الجنسيات للمشاركة في سباقات جولة الختام أو المتابعة.