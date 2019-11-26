ثمّن التفاعل الكبير مع مبادرة «30x30»

حمدان بن محمد: شكراً على المشاركة معاً في التحدي

حمدان بن محمد تقدم المشاركين في تحدي سباق الجري بشارع الشيخ زايد | البيان

المصدر:
  • دبي - عدنان الغربي
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ثمّن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، التفاعل الكبير مع النسخة الثالثة لمبادرة تحدي دبي للياقة «30x30».

وقال سموه في تدوينة على حسابه الرسمي على «تويتر»: «شكراً على المشاركة معاً في التحدي». وشهدت النسخة الثالثة للتحدي مشاركة قياسية بلغت 1,1 مليون شخص من مختلف الأعمار والجنسيات. وتضمّنت برنامجاً متنوعاً وحافلاً بأنشطة اللياقة ، في مقدمتها تحدي الجري في شارع الشيخ زايد الذي قاده سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وشارك فيه 70 ألف شخص.

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