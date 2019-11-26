«الإمارات للتزلج على الماء» تطرق أبواب الأندية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أشاد حريز المر محمد بن حريز، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، بدعم ورعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية.

ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، لحدث منافسات بطولة العالم للتزلج على الماء، التي استضافها وبنجاح نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية على مدى خمسة أيام متتالية.

نجاح

وقدم حريز المر محمد بن حريز - الذي حرص على متابعة فعاليات اليوم الختامي - التهنئة إلى اللجنة المنظمة للحدث وإلى سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، على نجاح المنافسات واختيار المكان على كورنيش القرم الشرقي، في أبوظبي.

حيث حظيت المنافسات بمشاركة قياسية وصلت إلى 160 متسابقاً من 31 دولة، قدموا أقوى العروض البحرية في العديد من الفئات للمحترفين والناشئين، وسط متابعة عريضة من جمهور الإمارات ومحبي الرياضة البحرية، واهتمام دولي تمثل في حضور خوسيه فيليب رئيس الاتحاد الدولي للتزلج على الماء.

دعم

وأثني حريز المر محمد بن حريز كذلك على دعم نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية في تكوين ومشاركة منتخب الإمارات الذي شارك في ثلاث فئات عالمية هي: فئة الناشئين رجال، والمبتدئين، وفئة المحترفين أو الفئة المفتوحة للرجال وسجل حضوراً متميزاً من خلال عناصره المحترفة والصاعدة، حيث نال بطلنا عمير سعيد بن يوسف المهيري الثناء والإعجاب في أول مشاركة عالمية له .

وكان قريباً من التقدم في المراحل الحاسمة، فضلاً عن مشاركة المواهب الأخرى خالد مطر سباع العلي، وأحمد سالم راشد الرميثي، ومحمد ناصر البلوشي، وحامد ناصر البلوشي، وأحمد سعيد عمير المهيري.

شعبية

وقال رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية إن رياضة التزلج على الماء تحظى بشعبية كبيرة وسط شرائح المجتمع وتجتذب الكثير من المواهب المتميزة.

مشيراً إلى أن مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية وبالتنسيق مع الأندية البحرية على مستوى الدولة يسعى إلى تنظيم نشاط دوري ومستمر من خلال بطولة الإمارات الوطنية للتزلج على الماء، وذلك في المواسم المقبلة من أجل استقطاب المواهب في هذه الرياضة ونشر مفهوم الرياضات البحرية على أوسع نطاق.