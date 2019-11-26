دوري اليد يستأنف نشاطه بخمس مواجهات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يعود دوري رجال اليد للدوران اليوم، بعد توقف 50 يوماً من أجل مشاركة الشارقة بالبطولة الآسيوية في كوريا الجنوبية، ومواصلة التحضيرات للمنتخب للمشاركة بالتصفيات الآسيوية، المقرر إقامتها في النصف الثاني من شهر يناير المقبل.

وتشهد ساحات اللعبة اليوم 5 مباريات لحساب الجولة السابعة، حيث يلتقي فريق الجزيرة السادس برصيد 10 نقاط، مع الشارقة حامل اللقب والمتصدر بالعلامة الكاملة 18 نقطة ويتقابل شباب الأهلي الثاني.

والذي يشارك الصدارة بالعلامة الكاملة أيضاً، مع فريق مليحة الخامس بـ 12 نقطة، ويستقبل النصر الرابع برصيد 14 نقطة، جاره الوصل الثالث بـ 16 نقطة، ويحل الظفرة التاسع بثماني نقاط، ضيفاً على بني ياس الثامن بنفس الرصيد، ويلعب العين السابع برصيد 10 نقاط، مع ضيفه الوحدة الأخيرة بـ 6 نقاط.