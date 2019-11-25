أحمد.. وسام على صدر المنتخب الأردني

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أهدى وسام أحمد «حزام أسود» ذهبية الأساتذة إلى المنتخب الأردني، بعدما تجاوز تصفيات فئة الماسترز ليتوج بذهبية تحت 86 كيلوغراماً، ويعتبر وسام من ممارسي الجوجيتسو القدامى، حيث بدأها منذ 12 عاماً، وهو رياضي يعشق الألعاب القتالية، حيث كان يمارس المصارعة الرومانية قبل تبني الإمارات لتجربة الجوجيتسو.

وقال وسام: «الفضل يرجع إلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو في نشر اللعبة في المدارس، وتشجيع المقيمين على أرض الدولة وخارجها للانضمام إلى أسرة الجوجيتسو، وأعمل حالياً مدرباً في بالمز الرياضية».

وأضاف: «أشارك للمرة الأولى في بطولة العالم تحت مظلة اتحاد الأردن، وقد شاركت فيما سبق باسم اتحاد الإمارات وقد توّجت بـ 3 ذهبيات في بطولة أبوظبي العالمية للمحترفين».

وعن أهمية حصول مدرب على المركز الأول وانعكاساتها الإيجابية على متدربيه، قال: «يعتبر اجتهادي في الحصول على الذهبية، عاملاً رئيساً أمام طلابي، لأن المتدرب عندما يرى مدربه يكافح ويسعى ويطور من إمكانياته في الحصول على مركز متقدم، فإنه ينعكس إيجاباً عليه».