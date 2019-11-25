مشاركة فلسطينية للمرة الأولى

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

شارك المنتخب الفلسطيني للمرة الأولى في بطولة العالم للجوجيتسو، وهي خطوة إيجابية لرفع العلم الفلسطيني خلال بطولة عالمية، واكتساب الخبرات، وقد شارك «الفدائي» بـ 10 لاعبين.

وقال عمار مطيع الأحمد مسؤول البعثة الفلسطينية، إنهم فخورون بالمشاركة في هذا التجمع الرياضي الدولي، ومثمناً جهود اتحاد الإمارات في دعهم، ومشيراً إلى أنه لضيق الوقت فإن المنتخب الفلسطيني خاض المنافسات بالمقيمين بالخارج.

وأضاف: خضنا تجربة مشاركة 6 لاعبين للكبار بينهم فتاة و4 لاعبين للماسترز، وقد قدموا مستويات جيدة، وأبرز الإيجابيات وجود منتخب فلسطيني للجوجيتسو على الساحة الدولية، أما النتائج فإنها ستحقق مع اكتساب المزيد من الخبرات.