تتويج أبطال التجمع الأول لرفعات القوة لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أسدل الستار على التجمع الأول لرفعات القوة، والذي احتضنه نادي دبي لأصحاب الهمم، بمشاركة 25 لاعباً، يمثلون مختلف أندية أصحاب الهمم بالدولة. وفي الختام، قام ذيبان سالم المهيري الأمين العام باللجنة البارالمبية الإماراتية، بتتويج أبطال الأوزان المختلفة، حيث استطاع البطل البارالمبي محمد خميس خلف لاعب نادي دبي من انتزاع الميدالية الذهبية لوزن 97 كغ، تلاه عبدالله شهاب العريمي لاعب نادي أبوظبي، وحصل على المركز الثالث فاضل علي مبارك لاعب نادي العين، وفاز بوزن فوق 107كغ، أحمد خميس البلوشي بطل نادي أبوظبي لأصحاب الهمم، تلاه في المركز الثاني محمد عبدالله سعيد لاعب نادي دبي، وحصد ذهبية وزن 88 كغ، عادل حسن لاعب نادي دبي.

وجاء خلفه خالد عبدالله لاعب نادي أبوظبي، وحصل ماهر محمد الخولي لاعب نادي عجمان على المركز الثالث، ونال ذهبية وزن 80 كغ، نبيل عبدالكريم لاعب نادي دبي، تلاه في المركز الثاني فاضل بن ناصر لاعب نادي عجمان، وحصل على المركز الثالث فيصل أحمد الحوسني لاعب نادي العين، وفاز بذهبية وزن 54 كغ، أسامة عبدالحميد لاعب نادي دبي، وحل ثانياً سعيد علي لاعب نادي العين، ونال ذهبية وزن 107كغ، خالد عبدالله الحمادي لاعب نادي أبوظبي.

وأشار ذيبان سالم المهيري إلى أن النجاح الحقيقي يتمثل في إعداد اللاعبين بالشكل المطلوب من خلال البطولات المحلية، التي تنظمها اللجنة البارالمبية الإماراتية بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي للاتحاد (أندية أصحاب الهمم)، لكل الاستحقاقات الدولية المهمة المقبلة، حيث تعد هذه الملتقيات والبطولات فرصة كبيرة للاعبينا للاحتكاك بالخبرات الموجودة من أصحاب الإنجازات الدولية.